Как не заболеть после зимней прогулки

Зима - отличное время для активного отдыха. Но, к сожалению, прогулке в любой момент может помешать надоедливая простуда. Как получить удовольствие от холодного времени года и сохранить здоровье — советуют эксперты.

«Нужно построить свой маршрут таким образом, чтобы найти место, где можно будет согреться», - рекомендует столичный терапевт Григорий Арутюнов. Он рекомендует составлять свой зимний гардероб так, чтобы вещи в нём не оказывались слишком облегающей. Это же касается и обуви. Прослойка воздуха между телом и одеждой помогает дольше сохранять тепло.

Также очень неплохо захватить с собой на прогулку термос с горячим чаем. Особенно этот совет касается пожилых людей, сообщает РИА Новости. Но эксперты уточняют, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или артериальной гипертензией от прогулок по холоду стоит отказаться. А уж если покинуть тёплый дом необходимо, то стоит лишний раз убедиться, что при себе есть все необходимые лекарства.

Основной опасностью зимних прогулок специалисты называют именно переохлаждение или обморожение. При этом они считают, что в морозную погоду вероятность заболеть гриппом резко снижается, так как при низких температурах вирус погибает. И всё же, несмотря на все возможные меры предосторожности, врачи советуют не находиться на холоде дольше тридцати минут.