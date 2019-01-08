Новое российское лекарство от астмы не имеет аналогов в мире

Российским учёным удалось создать лекарство от астмы, не имеющее аналогов в мире. Препарат способен напрямую влиять на основную причину заболевания — хроническое воспаление бронхов.

Учёные из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства разработали препарат, который воздействует на саму причину возникновения астмы, а не просто борется с её симптомами. Новое средство на молекулярном уровне блокирует синтез белка, являющегося первопричиной развития аллергических заболеваний, сообщают «Известия».

«Вследствие взаимодействия с препаратом ферментные системы организма «разрезают» матричную РНК ИЛ-4, содержащую информацию о первичной структуре белка. В результате ИЛ-4 не вырабатывается, а аллергическое воспаление значительно ослабляется», - объяснил принцип действия нового лекарственного средства директор института, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

Российские учёные первые доказали, что именно ИЛ-4 является основной причиной воспаления нижних дыхательных путей. На сегодняшний день разработанный отечественными специалистами препарат не имеет аналогов в мире.