Специалисты перечислили продукты, которые помогут при заложенности носа

Как советуют ученые, при лечении заложенности носа совершенно необязательно регулярно использовать лечебные капли и спреи, достаточно просто использовать в приготовлении еды некоторые продукты.

Например, ананасы являются защитой слизистых оболочек. Арбуз и цитрусовые являются помощниками организму в активизации защитных сил организма.

Имбирь обладает сильными противовоспалительными свойствами.

Хрен, лук, острые специи имеют антисептические, противовирусные и антибактериальные свойства.

Не стоит забывать и про куриный бульон, являющийся универсальным лечебным средством, пишет ВашГород.ру.

Также врачи советуют пить при простудных заболеваниях больше жидкости, а стакан горячей простой воды поможет снять заложенность носа.