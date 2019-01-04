Житель Швеции попал в больницу с подозрением на Эболу

Пациент с подозрением на лихорадку Эбола поступил в больницу в пятницу вечером. Меньше месяца назад мужчина вернулся из путешествия, в рамках которого посетил одно из африканских государств.

На данный момент мужчина находится в Академической больнице города Уппсала, сообщает РИА Новости. Результаты анализов пока не готовы, но региональные власти подчёркивают, что Эбола - это лишь один из предположительных диагнозов, вполне возможны и другие заболевания.

В целях предосторожности закрыто отделение скорой помощи в городе Энчепинга, куда мужчина изначально поступил на лечение. Весь медицинский персонал также находится под наблюдением. Официальной информации о том, что больной побывал в заражённых Эболой африканских районах, нет.