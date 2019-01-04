Ученые назвали продукты, провоцирующие тревожность и панические атаки

Людям, которые подвержены чувству тревоги, паническим атакам и другим расстройствам настроения, стоит скорректировать свой рацион прежде, чем отправляться к врачу за назначением медицинских препаратов. Ученые назвали продукты, которые могут снизить тревожность

Например, употребление чая или кофе в больших количествах способно вызвать приступ нервозности даже у человека, не имеющего проблем с психикой. А у того, кто и так страдает от тревожности, может спровоцировать приступ панической атаки. Чай и кофе повышают уровень адреналина, норэпинефрина и кортизола в крови, повышая общий уровень нервозности. Их употребление следует свести к минимуму или исключить вовсе.

Тревожные состояния часто бывают связаны с реактивной гипогликемией. После консультации с врачом, который поможет определить причину гипогликемии, следует скорректировать свой рацион в сторону увеличения употребления белка и снижения употребления углеводов.

Такие расстройства настроения, как тревожность, депрессия, бессонница могут быть вызваны дефицитом триптофана – важной для организма аминокислоты, влияющей на выработку серотонина. Восполнить недостаток триптофана помогут бананы, раки, финики, яйца, рыба, мясо, шпинат, овес, семена кунжута и тыквы.

Облегчить симптомы тревожных расстройств помогут продукты, богатые антиоксидантами: фасоль, ягоды, фрукты, орехи, овощи, куркума, имбирь. В этом же ключе действуют и продукты, богатые пробиотиками: кефир, соленья, квашеная капуста.

А вот алкоголь, который якобы помогает «расслабиться», следует исключить, советуют медики в статье, опубликованной на FoodNews.