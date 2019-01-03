Назван самый полезный вид зимнего спорта

Самый полезный и безопасный вид зимнего спорта, который укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивает мышцы спины, рук, ног, и рекомендован практически всем, назвали специалисты.

"Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу могут подойти практически всем желающим. Они подойдут и детям, и молодежи, и пожилым людям", - рассказала врач функциональной диагностики Изабелла Андреева.

Главный специалист по спортивной медицине Минздрава Московской области Александр Алешин при этом подчеркнул, что беговые лыжи не требуют особых умений, и они наименее травмоопасны, сообщает РИА Новости.

Уделять время этому спорту, по мнению экспертов, следует хотя бы дважды в неделю. Нет ничего негативного и в том, чтобы тренироваться каждый день, но не более двух часов, чтобы не переохладиться.