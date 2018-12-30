Отказ от завтрака повышает риск инсульта, выяснили японские ученые

Японские ученые опубликовали результаты многолетнего исследования причин возникновения геморрагического инсульта. Одним из факторов, повышающих риск, оказался отказ от ежедневного завтрака.

Ученые в течение 25 лет наблюдали за состоянием здоровья 83 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет. В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что отказ от утреннего приема пищи повышает риск мозговой катастрофы на 36%. Опасность заключается в повышении давления, которое способно спровоцировать кровоизлияние в мозг.

Выводы японских специалистов подтверждают и исследования ученых Колумбийского университета в Нью-Йорке. По мнению американских исследователей, отказ от завтрака также повышает риск возникновения инфаркта и диабета, пишет «Правда.ру».