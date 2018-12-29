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Китайский врач рассказал, как похудеть не голодая
29 декабря 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
С какими недугами россияне чаще всего обращаются к китайской медицине и есть ли у китайских врачей волшебная таблетка для похудения, рассказал главврач одной из клиник китайской медицины в Пекине.
«Китайская медицина – не панацея. Она не может дать стопроцентной гарантии выздоровления. В некоторых случаях мы можем лишь облегчить состояние больного», - сразу прояснил ситуацию доктор Лю Цзиньюань.
«Сейчас в китайской медицине активно применяются элементы западной медицины. Существует много заболеваний, при лечении которых нужен комплексный подход. Если вы получаете серьезное образование, то наше правительство требует, чтобы вы учились и западной медицине, а не только народной», - рассказал китайский врач.
По словам доктора Лю, российские женщины чаще всего обращаются к китайской медицине с заболеваниями суставов. Это связано с тем, что в условиях сурового российского климата они часто пренебрегают теплой одеждой в угоду красоте. Часто приходят желающие похудеть. Волшебной пилюли для похудения у китайских врачей нет, но есть рекомендации: сократить свой рацион до 50-70% от привычной нормы, пить горячую воду и больше двигаться, передает РИА Новости.
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