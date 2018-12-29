Сердце ребенка – в надежных руках

Восьмитысячным пациентом детских кардиохирургов краевой клинической больницы №1 стал четырехдневный младенец из Абхазии.

Его экстренно доставили вертолетом краевой санавиации в НИИ-ККБ№1. У новорожденного был несовместимый с жизнью порок сердца – транспозиция магистральных сосудов. Без высокотехнологичной хирургической помощи малыш бы погиб в течение первого месяца жизни. Около пяти часов кубанские врачи филигранно восстанавливали анатомию его сердца. Сейчас ребенок благополучно поправляется, его жизнь и здоровье – в надежных руках.

Ежегодно в НИИ-ККБ№1 проходят хирургическое лечение сердца более 700 детей – с любым заболеванием сердца и в любом возрасте (в том числе недоношенные и только что родившиеся). Большинству из них – около 500 человек – проводятся открытые операции при врождённых пороках сердца. Успешно используются «гибридные» технологии совместно с рентгенхирургами и аритмологами Центра грудной хирургии (по сто операций в год соответственно). Зачастую подобные вмешательства – единственный шанс на полноценную жизнь, рост и развитие ребенка.

НИИ-ККБ№1 занимает 3-е место в России по хирургическому лечению врожденных пороков системы кровообращения у детей первого года жизни.