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Куда сбежать от депрессии?
27 декабря 2018, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]
Британские ученые в ходе исследований психоэмоционального состояния людей, проводившихся в течение десяти лет, пришли к выводу, что симптомов депрессии поможет избежать культурная жизнь.
Психологи из Университетского колледжа Лондона за последнее десятилетие проанализировали данные в общей сложности двух тысяч британцев обоих полов, возраст которых был равен или превышал 50 лет.
Исследования показали, что даже небольшие проявления "культурной жизни", вроде посещения кино, музеев, выставок, театров и других подобных мест существенно снижает риск развития депрессии.
Такая взаимосвязь может быть объяснена еще и тем, что люди, часто посещающие культурные мероприятия, более вовлечены в социальную жизнь, а также "обречены" на легкую физическую активность.
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