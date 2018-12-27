Куда сбежать от депрессии?

Британские ученые в ходе исследований психоэмоционального состояния людей, проводившихся в течение десяти лет, пришли к выводу, что симптомов депрессии поможет избежать культурная жизнь. Любовь до гроба: названа одна из причин преждевременной смерти

Психологи из Университетского колледжа Лондона за последнее десятилетие проанализировали данные в общей сложности двух тысяч британцев обоих полов, возраст которых был равен или превышал 50 лет.

Исследования показали, что даже небольшие проявления "культурной жизни", вроде посещения кино, музеев, выставок, театров и других подобных мест существенно снижает риск развития депрессии.

Такая взаимосвязь может быть объяснена еще и тем, что люди, часто посещающие культурные мероприятия, более вовлечены в социальную жизнь, а также "обречены" на легкую физическую активность.