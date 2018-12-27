Учёные раскрыли основные причины старения

Британским и итальянским учёным удалось выяснить основные причины преждевременного старения организма. В список негативных факторов вошли регулярные стрессы и употребление алкоголя.



В своих выводах британские и итальянские учёные основывались на данных более чем двух тысяч добровольцев, сообщает Мир24. Биологический возраст испытуемых определяли по биохимическим и эпигенетическим факторам. Исследователи пришли к выводу, что к быстрому износу организма приводят частое нервное напряжение, тревожность, посттравматическое нервное расстройство и алкоголь. Также к преждевременному старению могут привести лишний вес и депрессия.