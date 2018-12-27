Завтрак съешь сам: отказ от утреннего приёма пищи может привести к диабету

Народная мудрость гласит: "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу". Такого же мнения придерживаются и учёные. Они выяснили, что отказ от завтрака может привести к развитию диабета.



Исследование провели немецкие учёные, которые проанализировали режим питания и состояние здоровья ста тысяч человек., сообщает Мир24. Выяснилось. что у тех, кто имеет привычку пропускать завтрак хотя бы четыре раза за неделю, вероятность развития диабета второго типа была на 55% выше, чем у тех, кто утренним приёмом пищи не пренебрегал. Повторный эксперимент подтвердил полученные данные. У любителей поесть по утрам склонность к диабету оказалась ниже на 22%.



При этом учёные уточняют, что не любой завтрак полезен. Предпочтение следует отдавать цельнозерновым продуктам, а вот употребление сахара и красного мяса по утрам советуют снизить.