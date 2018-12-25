Российские ученые открыли новый способ лечения всех видов рака

Российские ученые разработали инновационную систему для борьбы с онкологическими заболеваниями. Им удалось соединить молекулу-фотосенсибилизатор с магнитной наночастицей, пишут "Известия". Неутешительный прогноз ВОЗ: 13,5 миллиона человек умрут от рака в 2030 году

Способ получил название фотодинамическая терапия: в организм больного вводится специальное вещество (фотосенсибилизатор), которое накапливается в злокачественных клетках и разрушает их под воздействием света.

Такая светотерапия обладает неоспоримым преимуществом над классической лазерной терапией, отметили специалисты в НИТУ "МИСиС". Дело в том, что лазер способен уничтожать не только больные клетки, но и здоровые.