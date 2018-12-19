О чем могут рассказать руки?

У всякого заболевания существует целый перечень симптомов, по которым можно понять причину недомогания. Многие из них можно определить по рукам: состоянию кожи, форме ладони и даже по пальцам.

Диагностика состояния здоровья человека по его рукам - одно из умений древних китайских лекарей, которое спустя многие и многие столетия нашло свое применение в современной медицинской практике.

При помощи подобной методики любой человек самостоятельно может провести экспресс-обследование своего организма и выявить возможные заболевания, чтобы определить, к какому врачу следует обратиться.