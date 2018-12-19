О чем могут рассказать руки?
19 декабря 2018, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
У всякого заболевания существует целый перечень симптомов, по которым можно понять причину недомогания. Многие из них можно определить по рукам: состоянию кожи, форме ладони и даже по пальцам.
Диагностика состояния здоровья человека по его рукам - одно из умений древних китайских лекарей, которое спустя многие и многие столетия нашло свое применение в современной медицинской практике.
При помощи подобной методики любой человек самостоятельно может провести экспресс-обследование своего организма и выявить возможные заболевания, чтобы определить, к какому врачу следует обратиться.
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