Радиация в самолёте. Кто рискует своим здоровьем во время перелёта?

Наличие радиации на высоте свыше 10 км неоспоримый факт. И каждый пассажир подвергается микродозам облучения, не опасным для тех, кто летает не часто. Однако для экипажей и бортпроводников радиация представляет немалую угрозу.



В связи с этим Международная организация гражданской авиации готовит стандарты по обеспечению радиационной безопасности пассажиров и членов экипажа. По данным специалистов, во время полёта в самолёте можно получить 3-4 микрозиверта в час облучения. Для сравнения, в космосе облучаются 20 мкЗв/час. А на земле тоже существует радиационное излучение всего 0,1 мкЗв/час.



Ещё в советское время для экипажей воздушных судов существовало ограничение в 70 полётных часов в месяц. Это предел для человеческого организма. Сейчас же, в погоне за прибылью, авиакомпании "гоняют" самолёты без остановки и эксплуатируют экипажи, привлекая длинным рублём.



В результате, по данным статистики, многие пилоты не доживают до пенсии. Умирают в основном от онкологических заболеваний, катаракты, преждевременного старения организма. Наиболее опасные для полётов - это северный полюс и территории полярного круга.



Пассажирские авиалайнеры не имеют радиационной защиты, поскольку свинцовая оплётка фюзеляжа доведёт вес воздушного судна до 7-8 тонн. А это значит, что в воздух можно будет поднять на 70-80 пассажиров меньше. Для авиакомпаний это убыточно. Однако дорогие частные самолёты имеют радиационную защиту всего фюзеляжа. Как всегда, богачи заботятся о своём здоровье.



Уже в ближайшее время будут утверждены необходимые стандарты защиты от радиационного излучения в самолётах, и страны, которые не выполнят правила безопасности, не будут допущены к международным перевозкам.



