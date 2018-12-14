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Лёг поспать и совершенно вымотался
14 декабря 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Хороший сон - залог здоровья. У современного человека, напичканного гаджетами, а особенно у горожан, очень часто бывают проблемы со сном, и он недобирает положенные по норме 7-8 часов отдыха.
Сомнологи говорят, что проблемы со сном могут быть заложены родителями в младенческом возрасте. Сон ребёнка нормализуется через 3 месяца после рождения. И родители, опасаясь за психику кричащего младенца, берут его на руки, покачивают. Ребёнок привыкает, не может потом без этого заснуть. И уже будучи взрослым получает проблемы со сном.
Несмотря на то, что современный человек больше жалуется на проблемы со сном, опросы показывают, что удовлетворенность сном увеличилась, по сравнению с несколькими десятилетиями назад. Однако врачи говорят, что если вы 3 раза в неделю плохо спите, то у вас проблемы со сном.
Для их решения каждый использует индивидуальные ритуалы - проветривают комнату, меняют постельное бельё, включают расслабляющую музыку. Всё это зависит от настроя человека. Но врачи гарантируют лучшее засыпание, если вы всё время будете вставать и ложиться в одно и то же время, за полчаса до сна откажетесь от чтения или просмотра телевизора, а также смартфонов и планшетов. Раз собрались спать - нужно спать. И в спальне должна быть полная темнота. Не отрицают врачи и то, что хорошему сну способствует секс.
Человек должен засыпать в течение 30 минут, и спать как минимум 6-8 часов. Если этого не происходит, то бессонница может вымотать, истощить человека. В данной ситуации нужно обращаться к сомнологу или неврологу.
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