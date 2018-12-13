Ученые: в Новогодние праздники возрастает риск инфаркта

Шведские ученые выявили статистическую закономерность, которая заключается в повышенной смертности от инфарктов в период новогодних праздников. Исследование опубликовано в научном журнале BMJ.

Согласно исследованиям, проводимым с 1998 по 2013 гг., для всех людей во время празднования Нового года, Рождества и других праздников вероятность "заработать" инфаркт возрастает примерно на 15%.

Это обусловлено не только употреблением алкоголя, но и тем, что в это время люди - как молодежь, так и граждане в возрасте - испытывают сильный эмоциональный стресс при подготовке к праздникам.

Кроме того, инфаркт миокарда случался на 10% чаще в тех случаях, когда температура окружающей среды была ниже нуля: при воздействии холода сосуды в организме сужаются, и в сердце поступает меньше кислорода.

В связи с этим в праздники медики рекомендуют внимательнее относиться к "сигналам" своего организма, избегать переохлаждения, стараться не переутомляться и фокусироваться на положительных эмоциях.