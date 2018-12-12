Медики назвали самую полезную диету для женщин

Исследователи из Гарвардской медицинской школы и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана в США нашли один из лучших типов питания, подходящий для женского здоровья.

Оказалось, что средиземноморская диета не только позволяет эффективно бороться с лишним весом, но и на 25% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

В ее основу входит большое количество овощей и фруктов, а вот количество мясных и хлебобулочных, кондитерских изделий - строго ограничено, пишет издание "Свободная пресса".

Эксперимент с 25 тысячами участниц, который длился 12 лет, показал, что такое питание снижало риск сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно запускало процесс похудения.