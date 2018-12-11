Перечислены основные симптомы грозящего внезапной смертью «тихого инсульта»

Специалисты в сфере медицины обозначили основные признаки «тихого инсульта». Данные симптомы названы в публикации, которая некоторое время назад появилась в российском сегменте интернета.

Согласно статистике, инсульт входит в число болезней, которые чаще других приводят к внезапной смерти. Значительная часть летальных случаев приходится на «тихую» форму данного недуга.

Сайт health-post.ru отмечает, что к основным признакам инсульта, который не имеет острого течения, относятся следующие.

1. Колющая мышечная боль одной части тела

2. Беспричинное нарушение дыхания

3. Нарушение координации движения

4. Проблемы со зрением

5. Внезапная резкая головная боль

6. Искажение черт лица

7. Постоянная усталость и сонливость

8. Повышенная потливость тела

9. Мышечная слабость

10. Нарушение терморегуляции от резкого холода до сильного жара