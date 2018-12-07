Семь признаков скорого сердечного приступа у женщин обозначили медики
7 декабря 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения обозначили семь признаков скорого сердечного приступа у женщин. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в российском сегменте интернета.
Портал syl.ru пишет, что сердечные недуги остаются ведущей причиной смерти среди представительниц слабого пола. О проблемах с одним из главных органов говорят следующие симптомы.
1. Повторяющаяся тошнота при физической нагрузке
2. Сильная усталость посреди дня
3. Онемение языка или нижней челюсти
4. Болевые ощущения, локализующиеся в области левой лопатки
5. Внезапные приступы одышки
6. Головокружение и затуманенность сознания
7. Повышенное потоотделение
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилась публикация, в которой перечислены семь необычных признаков, свидетельствующих о развитии злокачественной опухоли в легких.