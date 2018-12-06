Жизнь в зеленых районах признали полезной для сердца

Сотрудники Университета Луисвилля изучили влияние зеленых районов на риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как оказалось, у жителей таких районов меньше шансов на развитие инсульта.

Исследование ученых показало, что люди, живущие в городских районах с большим количеством деревьев и другой зелени, значительно реже страдают от различных заболеваний сердца и инсультов.

Проживание в местах с «зеленью» снижает уровни эпирефрина и F2-изопростана в моче. Снижение первого вещества указывает на низкий уровень стресса, второго - на улучшение общего состояния здоровья.

Специалисты пришли к выводу, что увеличение количества растительности в жилых районах может быть непризнанным воздействием на окружающую среду и значимым вмешательством в здравоохранение.