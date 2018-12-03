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Диетологи назвали продукты, вызывающие привыкание
3 декабря 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Группа диетологов провела масштабное исследование и пришла к неожиданному выводу. Оказывается, многие продукты вызывают у человека зависимость, аналогичную чуть ли не наркотической.
Ряд продуктов человеку хочется употреблять каждый день и в больших количествах. В первую очередь, это сахар. На него рецепторы в мозгу реагируют как на дозу кокаина.
В ходе проведенных исследований ученые даже поставили опыты на крысах. Если грызунов в какой-то момент лишали сахара, животные переключались на алкоголь, игнорируя все остальное.
Следом идет хлеб, который, как подозревают специалисты, вызывает привыкание благодаря входящим в его состав клейковине и дрожжам, выделяющим углекислый газ и, опять же, алкоголь.
Зависимость также вызывает глутамат натрия, который призван усилить вкусовые ощущения. Его производители добавляют почти во все, включая любимые многими колбасу, чипсы и сухарики.
Завершает список "белая смерть" - соль. Она воздействует на рецепторы организма таким образом, что человек начинает испытывать удовлетворение. Что и ведет к желанию "рецидива".
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