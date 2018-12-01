Медики объяснили необходимость включить в свой рацион спаржу

Спаржа, другое название которой аспарагус, с древних времен пользуется популярностью как очень полезный для организма продукт. Медики назвали несколько причин, из-за которых нужно полюбить это растение.

В спарже содержится большое количество белка, клетчатки, витаминов и полезных минералов. Поэтому она способствует укреплению иммунитета, замедлению процессов, связанных с развитием возрастных заболеваний. Также ее употребление нормализует гормональный обмен.

Клетчатка, входящая в состав аспарагуса, может улучшить работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Преимущество спаржи также в ее низкой калорийности. Спаржа по меньшей мере два раза в неделю рекомендуется к употреблению диабетикам.

Спаржу легко готовить и для этого не требуется много времени.