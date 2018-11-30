Ученые назвали специю, помогающую поддерживать здоровье сердца

Ученые назвали помогающую здоровью сердца специю, утверждая, что она позволяет увеличить способность этого органа переносить высокие нагрузки и значительно улучшить качество жизни людей, страдающих от сердечных проблем.

Как рассказали специалисты из университета штата Небраска в Омахе (США), куркумин повышает уровень активности гена Nrf2, отвечающего за борьбу с оксидантами, в клетках сердечной мышцы и в других мускулах.

Ученые сделали такие выводы после опытов на грызунах. Статья об этом опубликована в Journal of Applied Physiology. При этом называются и другие полезные свойства приправы: помогает организму бороться с воспалениями и связанными с ними болезнями, а также защищает от слепоты и слабоумия. Ее можно использовать для доставки химиотерапии в раковые клетки.