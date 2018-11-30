//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Здоровье 13+

Медики рассказали, почему опасно ходить без шапки зимой

30 ноября 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Медики рассказали, почему опасно ходить без шапки зимой
pixabay.com

В департаменте здравоохранения Москвы жителей столицы предупредили о том, что прогулки в мороз зимой без шапок могут вызвать многочисленные проблемы, в том числе и облысение.

Это связано с тем, что низкие температуры в совокупности с чрезмерно сухим воздухом и недостатком витаминов приводят к негативным последствиям. В морозы кожа и волосы становятся уязвимыми из-за воздействия мороза, ветра, работы отопительных систем.

Шапка поможет избежать спазма сосудов, приводящего к воспалительным заболеваниям, внезапному выпадению волос. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения столицы, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессор Николай Потекаев. Он советует использовать кремы с повышенным содержанием специальных жировых субстанций, на губы после каждого умывания наносить увляжняющий крем.

В это время года могут обостряться хронические заболевания, такие как атопический дерматит и псориаз, может возникнуть холодовая крапивница. Профессор напомнил о важности употребления чистой воды и зеленого чая. О приеме витаминов нужно посоветоваться с врачом.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Новости СМИ2

//Политика

Страны G7 сделали заявление по инциденту в Керченском проливе

Страны G7 сделали заявление по инциденту в Керченском проливе

"Большая семерка", в которую входят ФРГ, Япония, США, Канада, Франция, Италия, Великобритания, на уровне глав МИД, совместно с представителем Евросоюза, приняли заявление насчет инцидента в Керченском проливе.

//Политика

МИД РФ назвал причину отмены встречи Трампа с Путиным

МИД РФ назвал причину отмены встречи Трампа с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу назвала реальную причину отмены президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

//Политика

В Госдуме нашли способ ответить на планы Украины разместить военную базу США

В Госдуме нашли способ ответить на планы Украины разместить военную базу США

Депутат Александр Шерин рассказал, как Россия должна ответить на намерение Киева разместить на Украине военную базу США. Свою точку зрения по этому вопросу парламентарий озвучил в разговоре с журналистами.

//Политика

Украинских офицеров, задержанных в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы

Украинских офицеров, задержанных в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина в пятницу сообщила о том, что задержанные около Крымского полуострова украинские офицеры будут переведены в московские СИЗО.

//В мире

Киевский волонтер сообщила об обострении ситуации в Донбассе и новых потерях ВСУ

Киевский волонтер сообщила об обострении ситуации в Донбассе и новых потерях ВСУ

В Киеве приземлился самолет, доставивший украинских военных, которые получили тяжелые ранения в Донбассе. Об этом сообщила Наталья Юсупова, волонтер, оказывающая помощь Вооруженным силам Украины.

//Новости МирТесен



//Шоу-бизнес

"Объединяя мир": украинский артист балета стал гражданином России

"Объединяя мир": украинский артист балета стал гражданином России

Украинский танцовщик, актер и фотомодель Сергей Полунин получил российский паспорт. Новость об этом и фотографию документа он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

//Общество

Администрация Президента призвала МВД провести рейды против украинцев-нелегалов

Администрация Президента призвала МВД провести рейды против украинцев-нелегалов

Администрация Президента РФ рассмотрела предложение о проведении рейдов, против граждан Украины, нелегально находящихся на территории РФ и направило его в Министерство внутренних дел. Оно появилось в связи с актом агрессии официального Киева

//Здоровье

Ученые назвали специю, помогающую поддерживать здоровье сердца

Ученые назвали специю, помогающую поддерживать здоровье сердца

Ученые назвали помогающую здоровью сердца специю, утверждая, что она позволяет увеличить способность этого органа переносить высокие нагрузки и значительно улучшить качество жизни людей, страдающих от сердечных проблем.

//Шоу-бизнес

Тайное прошлое "Мисс Москва", или что скрывает жена короля Малайзии

Тайное прошлое "Мисс Москва", или что скрывает жена короля Малайзии

Бурную молодость «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной, ставшей женой короля Малайзии обсуждают как российские, так и зарубежные масс-медиа. И похож, там есть много интересного, что действительно стоит прятать

//Общество

Академика Жореса Алферова экстренно госпитализировали в Москве

Академика Жореса Алферова экстренно госпитализировали в Москве

Самочувствие 88-летнего нобелевского лауреата Жореса Алферова, который сегодня был госпитализирован в одну из московских клиник прямо с совещания, улучшилось. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РАН.

//Общество

В Крыму в больнице раздают листы с рекомендациями по распознаванию террористов

В Крыму в больнице раздают листы с рекомендациями по распознаванию террористов

В больнице города Старый Крым распространили информационные листы с рекомендациями по распознаванию людей, готовящих теракты. Судя по описаниям признаков, террористом может быть лишь мусульманин

//Новости партнеров

//В мире

Эксперт назвал закрытие украинской границы опасным для бизнеса

Эксперт назвал закрытие украинской границы опасным для бизнеса

Как сообщалось ранее, Украина запретила въезд на территорию страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Проехать на территорию страны можно будет только в ситуациях «гуманитарного характера», таких, как, например, похороны родственника.

//Политика

Макрона не ждали на саммит G20 в Аргентину?

Макрона не ждали на саммит G20 в Аргентину?

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой прибыли в Буэнос-Айрес на саммит G20, но их там никто не встретил. Приветствовать французов должна была вице-президент страны Габриэла Микетти.

//Общество

Опубликовано видео, как в районе Кремля проходят масштабные учения ФСО

Опубликовано видео, как в районе Кремля проходят масштабные учения ФСО

Федеральная служба охраны снова проводит масштабные учения в центре Москвы. Кинологи с собаками отрабатывают поиск и обезвреживание взрывных устройств. А в небе над Кремлем летают вертолеты.

//Общество

Заслуженный учитель: Нужно заниматься вопросами образования, а не цветом волос

Заслуженный учитель: Нужно заниматься вопросами образования, а не цветом волос

В Новосибирске 12-летнюю школьницу выгнали из школы, потому что она пришла с голубым цветом волос. Об этом пишет местное издание "Курьер".

//Непознанное

В Агрентине сняли на видео НЛО с красными и зелеными огнями

В Агрентине сняли на видео НЛО с красными и зелеными огнями

В минувшие выходные очевидцы, проезжавшие по Национальной трассе №9 в Аргентине, сняли на камеру необычный НЛО, движущийся вдоль дороги. "Летающую тарелку" обрамляли огни красного и зеленого цветов.

//В мире

Украина ввела процедуру собеседования для иностранцев на въезде в страну

Украина ввела процедуру собеседования для иностранцев на въезде в страну

Госпогранслужба Украины вводит процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, пересекающих границу страны. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

//Общество

Познер позлорадствовал, узнав про британское гражданство Брилева

Познер позлорадствовал, узнав про британское гражданство Брилева

Владимир Познер в своем блоге позлорадствовал по поводу того, что история с британским гражданством заместителя руководителя ВГТРК Сергея Брилева получила столь серьезную огласку.

//Спорт

МОК признал самбо олимпийским видом спорта

МОК признал самбо олимпийским видом спорта

Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо, на заседании Исполнительного комитета МОК, которое состоялось в Токио, самбо временно признали олимпийским видом спорта.

//Новости СМИ2

//Политика

Владимир Путин прибыл в Аргентину

Владимир Путин прибыл в Аргентину

Глава России Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес, где в ближайшие дни пройдет саммит лидеров стран G20. Сразу из аэропорта президент отправился на встречу с коллегами из стран БРИКС.

//Общество

Из-за военного положения Киев не пустил на Украину солиста Большого театра

Из-за военного положения Киев не пустил на Украину солиста Большого театра

Инцидент произошел в Одесском аэропорту. И артист Большого театра Андрей Меркурьев летел в этот город, чтобы посмотреть собственную постановку. В 2014 году Одесский театр оперы и балета поставил его спектакль «Крик».

//Общество

На Украине объяснили обыски у митрополита "отжимом" Киево-Печерской лавры

На Украине объяснили обыски у митрополита "отжимом" Киево-Печерской лавры

Подготовка почвы для отжима Киево-Печерской лавры для автокефалии — так объяснили происходящее вокруг нее украинские СМИ. В настоящий момент официальный Киев пытается оказать давление на митрополита Павла. Ему вменяют межнациональную рознь. Против него возбуждено уголовное дело.

//Общество

Анна Вырубова: Тайны императорского дворца

Анна Вырубова: Тайны императорского дворца

История жизни Анны Вырубовой до сих пор вызывает интерес, как и у историков, так и у простых обывателей Кто была эта женщина? Близкая подруга и любимая фрейлина императрицы Александры Федоровны - да! Этот факт не вызывает ни у кого сомнений. А дальше… тайна.

//Культура

Ольга Остроумова травмировала ногу на репетиции спектакля

Ольга Остроумова травмировала ногу на репетиции спектакля

В Театре имени Моссовета состоится спектакль с участием популярной 71-летней актрисы Ольги Остроумовой, в котором ей досталась одна из главных ролей. На одной из репетиций постановки актриса получила травму.

//Общество

Игорь Тальков задержан за вождение в нетрезвом виде?

Игорь Тальков задержан за вождение в нетрезвом виде?

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Москве автомобиль, за рулем которого сидел сын Игоря Талькова. По утверждениям некоторых СМИ, музыкант при этом находился в нетрезвом состоянии.

//В мире

Вассерман указал вероятные места следующих провокаций Порошенко против России

Вассерман указал вероятные места следующих провокаций Порошенко против России

Российской Федерации следует быть готовой к новым провокациям со стороны украинских властей. Такое мнение в разговоре с представителями СМИ озвучил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

//В мире

Американист: Трамп отменил встречу с Путиным из-за внутриполитической игры

Американист: Трамп отменил встречу с Путиным из-за внутриполитической игры

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом он сообщил в своём Twitter.

//Шоу-бизнес

В "Битве экстрасенсов" ответили на обвинения в "продажности" шоу

В "Битве экстрасенсов" ответили на обвинения в "продажности" шоу

Заявления о возможности купить участие в "Битве экстрасенсов" – ложные, они распространяются обиженными участниками и не соответствуют действительности, считает продюсер популярного шоу Мария Шайкевич.

//Общество

Эксперт: В браке с Тарантино интимные отношения - не главное

Эксперт: В браке с Тарантино интимные отношения - не главное

Американский режиссёр Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик, сообщает Life. Как известно, они вместе уже долгие годы.

//Здоровье

Медики рассказали, почему опасно ходить без шапки зимой

Медики рассказали, почему опасно ходить без шапки зимой

В департаменте здравоохранения Москвы жителей столицы предупредили о том, что прогулки в мороз зимой без шапок могут вызвать многочисленные проблемы, в том числе и облысение.

//Общество

Массовые посадки в Минске. Лукашенко разбирается с квартирными коррупционерами

Массовые посадки в Минске. Лукашенко разбирается с квартирными коррупционерами

На недавнем республиканском семинар-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси президент страны Александр Лукашенко эмоционально сообщил о поголовном задержании чиновников минского горисполкома, подозреваемых в махинациях с жилым фондом.

//Общество

Стали известны подробности обыска у настоятеля Киево-Печерской Лавры

Стали известны подробности обыска у настоятеля Киево-Печерской Лавры

То, что это не простые следственные мероприятия, говорит масштаб следственных действий. Для обыска жилища митрополита Павла, настоятеля Киево-Печерской лавры, СБУ направило целый десант оперативных сотрудников. Сразу три автобуса сбушников прибыло в село Вороньки Бориспольского района

//Политика

У Порошенко есть "две плохие новости" для Путина

У Порошенко есть "две плохие новости" для Путина

Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос по поводу обвинения российской стороны в создании провокации в Керченском проливе для влияния на будущие выборы, сказал, что у него две новости для российского лидера.

//Общество

Дед Мороз рассказал о желаниях россиян в новогоднюю ночь

Дед Мороз рассказал о желаниях россиян в новогоднюю ночь

Главный Дед Мороз страны посоветовал россиянам, какие желания стоит загадывать на Новый год, а от каких подарков в новогоднюю ночь лучше отказаться, чтобы не остаться в одиночестве.

//В мире

Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники

Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники

Не всегда наименование, отражает истинную суть вещей, вот и Великое Герцогство Люксембург - это одна из самых маленьких стран в мире, которая, тем не менее, обладает рядом больших достоинств. Это одна из самых богатых стран Европы

//Политика

Россия введет ограничения прохода по Севморпути для иностранных военных кораблей

Россия введет ограничения прохода по Севморпути для иностранных военных кораблей

С 2019 года Россия введет систему уведомлений для прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

//Общество

“Антиглянец” - самый популярный телеграм-канал об изнанке глянцевой жизни

“Антиглянец” - самый популярный телеграм-канал об изнанке глянцевой жизни

Ведут его три бойкие тусовщицы, вхожие в круги общения светских дам, актеров и героев шоу-бизнеса. Днем “Антиглянец” переписывается с Тиной Канделаки, остроумно подкалывает инстаграм-звезд и делится самыми горячими “эксклюзивами”, ночью - рапортует с роскошных закрытых вечеринок и фестивалей

//Общество

Артист балета Полунин, получивший гражданство РФ, показал все свои наколки

Артист балета Полунин, получивший гражданство РФ, показал все свои наколки

Артист балета Сергей Полунин, получивший гражданство Российской Федерации, показал все свои наколки. Уроженец Херсона танцор Сергей Полунин опубликовал в Инстаграм копию странички своего паспорта.

//Общество

Эксперт объяснил значение знака "шипы" на автомобиле

Эксперт объяснил значение знака "шипы" на автомобиле

Как стало из, документом, размещенным на сайте кабмина, отменяется обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили в связи с потерей его актуальности.

//Общество

Шнуров посвятил стихи запрету российским мужчинам посещать Украину

Шнуров посвятил стихи запрету российским мужчинам посещать Украину

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, очевидно, следит за политической ситуацией и оперативно сочинил стихотворение, посвященное запрету въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

//Общество

Сергей Леонидов, Сравни.ру: как сэкономить на автостраховках в новом году

Сергей Леонидов, Сравни.ру: как сэкономить на автостраховках в новом году

В 2019 году начнут действовать новые правила, из-за которых подорожает ОСАГО. Генеральный директор финансового агрегатора Сравни.ру Сергей Леонидов рассказал, что именно измениться и как быть автовладельцам.

//В мире

Предсказаны опасные для экономики Украины последствия продолжения конфликта с РФ

Предсказаны опасные для экономики Украины последствия продолжения конфликта с РФ

Продолжение конфликта с Российской Федерацией грозит Украине опасными экономическими последствиями. Соответствующую точку зрения некоторое время назад озвучил Евгений Филиндаш, киевский политический эксперт.

//Общество

Задержанным в России украинским морякам командование выписало премию в 50 тысяч

Задержанным в России украинским морякам командование выписало премию в 50 тысяч

Задержанным у Керченского пролива украинским морякам командование выписало премию в 50 тысяч гривен. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Украины Степан ПОЛТОРАК.

//В мире

Захарова: кульбиты на Украине — полная дисфункция государственного устройства

Захарова: кульбиты на Украине — полная дисфункция государственного устройства

Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние решения украинских властей, в том числе - введение запрет въезда на Украину мужчинам - гражданам РФ.

//В мире

США требуют от России выполнения морской конвенции, которую сами не подписали

США требуют от России выполнения морской конвенции, которую сами не подписали

Из-за инцидента с украинскими судами в Черном море у Керченского пролива президент США Дональд Трамп отменил даже запланированную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на G20 в Аргентине. Но эта история имеет историческое объяснение.

//Культура

Актер Мартиньш Вилсон: Меня долго кидало из стороны в сторону

Актер Мартиньш Вилсон: Меня долго кидало из стороны в сторону

Зрители постарше, конечно, помнят прибалтийского актера Мартиньша Вилсонса по множеству советских картин и российских картин: «Интердевочка», «Посольство», « Когда сдают тормоза», «Красная капелла». Но мало кто знает, что очень популярный в 80-е годы латышский актер родился в Магаданской области

//Общество

Как научно-популярные каналы завоевывают аудиторию Telegram

Как научно-популярные каналы завоевывают аудиторию Telegram

Наш корреспондент поговорил с создателями научно-популярного telegram-канала ДОКИНЗ

//Шоу-бизнес

52-летняя женщина назвала отцом ее будущих тройняшек Филиппа Киркорова

52-летняя женщина назвала отцом ее будущих тройняшек Филиппа Киркорова

52-летняя женщина, проживающая в квартире в самом центре Москвы, назвала отцом своих будущих тройняшек короля российской эстрады Филиппа Киркорова. До родов осталось совсем немного.

//В мире

СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры

СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры

Сотрудники СБУ в настоящий момент проводят обыски по месту проживания митрополита Павла - наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата.

//Шоу-бизнес

Майкл Дуглас ушел в комедию

Майкл Дуглас ушел в комедию

В этом году у Майкла Дугласа круглая дата - 50 лет в кинобизнесе. Кроме этого, сейчас готов его новый проект - сериал канала Netflix, который называется "Метод Каминского". Звезда на Аллее славы - прекрасный подарок к этому дню! К тому же звезда его отца, Кирка Дугласа, расположена рядом с его

//Шоу-бизнес

Певица Алекса показала новый образ: брови розового цвета

Певица Алекса показала новый образ: брови розового цвета

Алекса, самая юная выпускница "Фабрики звезд", разместила в Инстаграм свое фото, намекнув, что она может стать законодательницей моды на брови. На фото у певицы брови окрашены в такой же розовый цвет, как губы.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры