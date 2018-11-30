Медики рассказали, почему опасно ходить без шапки зимой

В департаменте здравоохранения Москвы жителей столицы предупредили о том, что прогулки в мороз зимой без шапок могут вызвать многочисленные проблемы, в том числе и облысение.

Это связано с тем, что низкие температуры в совокупности с чрезмерно сухим воздухом и недостатком витаминов приводят к негативным последствиям. В морозы кожа и волосы становятся уязвимыми из-за воздействия мороза, ветра, работы отопительных систем.

Шапка поможет избежать спазма сосудов, приводящего к воспалительным заболеваниям, внезапному выпадению волос. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения столицы, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессор Николай Потекаев. Он советует использовать кремы с повышенным содержанием специальных жировых субстанций, на губы после каждого умывания наносить увляжняющий крем.

В это время года могут обостряться хронические заболевания, такие как атопический дерматит и псориаз, может возникнуть холодовая крапивница. Профессор напомнил о важности употребления чистой воды и зеленого чая. О приеме витаминов нужно посоветоваться с врачом.