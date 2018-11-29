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Половина наземных вод планеты засорена лекарствами
29 ноября 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Поэтому экологи советуют не принимать лишние препараты, не прописанные врачом, не покупать лекарства впрок, чтобы фармацевтическая промышленность не выдавала на-гора то, что потом придётся утилизировать.
Врачи констатируют легкомысленное отношение наших граждан к вопросу диагностики и лечения. Отсюда и самолечение, приём целой горсти препаратов, не только БАДов, но и химических, ослабление иммунитета и смерть. Очень часто мы сами себе назначаем антибиотики при простуде и вирусных заболеваниях, хотя они совершенно бесполезны в данной ситуации. Потом наш организм перестаёт воспринимать этот антибиотик и требует более сильного. Поэтому в последнее время в мире появились новые формы туберкулёза, не поддающегося лечению классическими методами. В некоторых странах лекарства запрещены в свободной продаже, только по рецепту врача. У нас же доступность приводит к тяжёлым изменениям в организме. Фармацевтика стала серьёзным бизнесом, превосходящим по доходам нефтяной, поэтому в аптеках вам продадут всё что попросите.
Другой проблемой является покупка лекарств про запас. Например, сезонных, во время гриппа. Потом истекает срок годности, и люди выбрасывают препараты на помойку, мусор просто закапывается в землю, хотя лекарства и другие медицинские препараты должны обязательно особенно утилизироваться. Поэтому 50% воды на планете уже содержит различные лекарственные препараты, мы с вами пьём химию.
По прогнозам, к 2020 году половина населения земного шара будет принимать хотя бы одно лекарственное средство. Врачи советуют не усугублять эту статистику, прекратить пичкать себя без надобности тем, что может стать отравой.
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