Перечислены пять сигналов человеческого организма о скором инфаркте

Названы пять сигналов человеческого организма о том, что скоро наступит инфаркт миокарда. Соответствующие данные содержатся в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», о приближении болезни свидетельствуют следующие признаки.

1. Боль в желудке, которая возникает независимо от того, ели Вы или нет

2. Одышка

3. Внезапное облысение

4. Аритмия и тахикардия

5. Сильная потливость

В процитированной заметке говорится, что в целях профилактики инфаркта необходимо уделять время физическим упражнениям, правильно питаться и завязать с пагубными пристрастиями. Это поможет держать под контролем вес и артериальное давление.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети выложили материал, в котором рассказывается о способе распознать инфаркт за месяц до его наступления.