Ключ к решению проблем граждан с ограничениями здоровья

В кубанском парламенте состоялось заседание общественного Совета при ЗСК по этике и нравственности. Совет возобновил свою работу по поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко. Заседание провел его первый заместитель, председатель Совета Николай Гриценко.

На повестке дня – обсуждение проблем, с которыми сталкиваются граждане с ограниченными возможностями здоровья на Кубани.

С докладом на заседании выступил Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. В его выступлении прозвучало, что сегодня в нашем регионе проживает около 450 тысяч инвалидов. Актуальными для них остаются проблемы безбарьерной среды. Мощный толчок в их решении дали Паралимпийские игры в Сочи, где были созданы современные условия для передвижения инвалидов. Положительно решается этот вопрос и в Краснодаре, но по краю, как отметил омбудсмен, не везде все благополучно.

Далее члены общественного Совета и участники заседания обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. Замминистра труда и социального развития Краснодарского края Максим Кривонос рассказал об эффективных формах работы с инвалидами – социальном обслуживании, которое ориентировано на обеспечение их права на равный доступ к госуслугам и социальным гарантиям независимо от места их проживания, а также надомном обслуживании, позволяющем инвалидам проживать в привычной домашней обстановке, при этом постоянно получая необходимую помощь.

В своем выступлении Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева остановилась на том, что нужно больше уделять внимания родителям, в семьях которых есть дети-инвалиды, поскольку зачастую взрослые сами нуждаются в психологической поддержке. По мнению министра образования региона Елены Воробьевой, необходимо популяризировать в обществе, особенно в молодежной среде, положительное отношение к детям-инвалидам. Нужно больше снимать социальной телерекламы о преодолении физических недугов, которые не мешают человеку-инвалиду быть счастливым. Эту точку зрения поддержал и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии Александр Игнатов.

В принятом решении члены общественного Совета рекомендовали краевому министерству образования, науки и молодежной политики провести работу со школьными психологами в целях создания толерантной среды среди ребят по отношению к своим ровесникам-инвалидам. Также члены общественного Совета решили организовать рабочую группу для подготовки рекомендаций по формированию в обществе терпимого и заботливого отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Подводя итог встречи, председатель Совета, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко обратил внимание участников заседания на необходимость сделать работу общественного Совета максимально открытой. В этой связи Николай Гриценко призвал своих коллег чаще выступать по актуальным вопросам на телевидении и в печатных СМИ.

Следующее заседание Совета планируется провести в декабре. Оно будет посвящено вопросу профилактики использования ненормативной лексики в подростковой и молодежной среде.