Назван способ распознать инфаркт миокарда за месяц до его наступления

О наступлении инфаркта миокарда можно узнать заблаговременно. Об этом говорится в материале, опубликованном в российском сегменте интернета.

Как пишет сайт syl.ru, у человека есть возможность распознать инфаркт за месяц до его начала. Для этого нужно следить за сигналами, которые посылает организм. Ниже представлен список первых признаков болезни.

1. Ощущение хронического гриппа или простуды

2. Чувство стесненности в груди

3. Хроническое чувство усталости

4. Боль в теле

5. Озноб, головокружение

6. Появление холестеринового нароста на веках

7. Боль в левой руке, спине, шее и челюсти

8. Постоянное отсутствие аппетита

Если у Вас наблюдаются данные симптомы, следует безотлагательно обратиться к специалистам.

Ранее сообщалось, что в сети появилась публикация, в которой рассказывается, как за короткий срок снизить артериальное давление без помощи медиков.