Кто больше всего рискует заразиться ВИЧ-инфекцией в России?

Согласно данным Роспотребнадзора, за первые шесть месяцев 2018–го в РФ выявили 42 662 новых ВИЧ-инфицированных. Если в 2017-м в стране проживали 944 тысяч человек с данным заболеванием, то к 1 июля текущего года их количество выросло до 978 тысяч.

Многие до сих пор считают, что ВИЧ — недуг, который поражает исключительно любителей запрещенных веществ, лиц нетрадиционной ориентации и жителей африканского континента. Это не так.

Больше половины случаев передачи вируса происходит половым путем. Статистика свидетельствует, что в России чаще других заражаются ВИЧ-инфекций мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.