Названы самые вредные для желудка напитки

Медики назвали напитки, которые являются наиболее вредными для желудка. Система пищеварения человека с ними справляется с трудом, или совершенно не справляется. На первом месте - алкоголь.

Именно в нем содержится наибольшее количество токсинов, которые разрушают организм, негативно воздействуя на все органы.

Не стоит злоупотреблять ликёрами или спиртосодержащими коктейлями с газированными напитками. В них много сахара и химических добавок.

Пить слишком много кофе и чая тоже не рекомендуется. Эти многими любимые напитки способны вызывать вздутие живота. При их частом употреблении могут образоваться эрозии и язвы желудка.

И напоследок врачи назвали энергетики. Эти напитки способны вызвать обострение гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.