Названы самые вредные для желудка напитки
25 ноября 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Медики назвали напитки, которые являются наиболее вредными для желудка. Система пищеварения человека с ними справляется с трудом, или совершенно не справляется. На первом месте - алкоголь.
Именно в нем содержится наибольшее количество токсинов, которые разрушают организм, негативно воздействуя на все органы.
Не стоит злоупотреблять ликёрами или спиртосодержащими коктейлями с газированными напитками. В них много сахара и химических добавок.
Пить слишком много кофе и чая тоже не рекомендуется. Эти многими любимые напитки способны вызывать вздутие живота. При их частом употреблении могут образоваться эрозии и язвы желудка.
И напоследок врачи назвали энергетики. Эти напитки способны вызвать обострение гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.