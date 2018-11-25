Ученые нашли нестандартный способ бросить курить

Ученые из Западного университета в Канаде пришли к выводу, что для борьбы с курением можно использовать общественное отвращение к этой пагубной привычке и ее категорическое осуждение.

Группа ученых поставила эксперимент, в ходе которого заядлым курильщикам показывали пачки сигарет с одинаковыми призывами и разными фотографиями людей: с равнодушным или презрительным видом.

Оказалось, что те участники исследования, которым демонстрировали пачки с изображенным на них осуждающим выражением лица, чаще испытывали чувство стыда, что мотивировало их отказаться от курения.

Справедливости ради стоит отметить, что люди, курение для которых является частью особого стиля, практически не реагировали на подобное негативное проявление "общественного мнения".