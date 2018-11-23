Озвучен простой способ быстро снизить артериальное давление без помощи медиков

Назван простой способ снизить артериальное давление в короткие сроки и без помощи медицинских специалистов. Об этом рассказывается в заметке, которая некоторое время назад появилась в русскоязычном сегменте интернета.

Портал grodno24.com отмечает, что людям, которые хотят победить гипертонию самостоятельно, следует правильно питаться и регулярно выполнять физические упражнения. Данная рекомендация была выработана по итогам исследования, проведенного учеными из расположенного в Соединенных Штатах университета Северной Каролины. В экспериментах, которые организовали специалисты, приняли участие в общей сложности 129 человек в возрасте от 40 до 80 лет.

Ранее в пятницу сообщалось, что СМИ опубликовали материал, в котором перечисляются пять правил, следование которым помогает предотвратить инсульт головного мозга.