Врач рассказал, когда и как правильно пить глинтвейн

В связи с наступлением холодов главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн напомнил, что к популярному в зимнее время глинтвейну следует относиться как к лекарству.

Глинтвейн следует воспринимать прежде всего как лекарственное средство, и употреблять его в очень ограниченных дозах. Выпить чашку глинтвейна допустимо только, если вы действительно сильно замерзли на холоде и вам необходимо быстро согреться, рассказал Евгений Брюн.

«Первый и главный принцип алкоголя – не мешать со сладким. Во-вторых, любое нагревание алкоголя приводит к увеличению всасываемости. Это настоящий алкогольный удар по голове. В-третьих, наслаивать один алкоголь на другой тоже нельзя, это опасно для организма. Глинтвейн можно пить совсем по чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли. Его нужно пить как лечебное средство, а не как алкогольный продукт. В этом должна быть очень строгая мера. К тому же у всех людей разная переносимость алкоголя», - приводит мнение специалиста АН «Москва».