Пять правил предотвращения инсульта головного мозга перечислили специалисты

Названы правила, соблюдение которых позволяет избежать инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной некоторое время назад российскими интернет-СМИ.

Как пишет sevastopolmedia.ru, людям, которые хотят предотвратить болезнь, необходимо следовать пяти рекомендациям медиков.

1. Контролируйте свой вес, в случае появления лишних килограммов от них нужно избавляться.

2. Каждый день гуляйте не менее тридцати минут. Передвигаться следует максимально быстрым шагом.

3. Если Вы курите или злоупотребляете спиртными напитками, откажитесь от этих пагубных пристрастий.

4. Регулярно измеряйте давление.

5. Прислушивайтесь к сигналам, которые посылает организм. Это поможет Вам вовремя распознать симптомы наступающего инсульта.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети выложили список признаков развивающегося микроинсульта.