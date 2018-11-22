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Ученые выявили универсальное средство для борьбы с раком
22 ноября 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые выяснили, что употребление маннозы в пищу способствует замедлению развития раковых опухолей. Изучив свойства этой пищевой добавки, медики объявили маннозу универсальным средством против рака.
Манноза – пищевая добавка, известная как один из заменителей глюкозы. Мутировав и активно развиваясь, раковые клетки вместе с питательными веществами и кислородом «съедают» огромное количество глюкозы. Проблема в том, что глюкоза также необходима и здоровым клеткам для нормального функционирования, поэтому отказ от сахара не решит задачу блокирования доступа глюкозы к измененным клеткам.
Однако ученые из университета Глазго в Шотландии обратили внимание, что раковые клетки не воспринимают маннозу как питательное вещество. Проведя эксперименты на лабораторных мышах, специалисты удостоверились в своем предположении: при введении маннозы в организм раковые клетки не получают необходимую им в огромных количествах глюкозу и замедляются в развитии, в то время как здоровые клетки продолжают нормальное функционирование. Кроме того, выяснилось, что манноза усиливает эффект химиотерапии, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
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