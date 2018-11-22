Медики назвали профессии, способные спровоцировать рак легких

Медицинские специалисты поделились информацией о негативных факторах, способных спровоцировать развитие рака легких, и составили антирейтинг профессий, представители которых рискуют больше других.

Опасный список возглавили шахтеры и каменщики. По роду деятельности им приходится вдыхать пыль полезных ископаемых, которая часто содержит кремнезий, способный спровоцировать раковый процесс в легких.

Третье и четвертое места заняли рабочие пластиковой и перерабатывающей промышленности. Им приходится дышать парами тяжелых металлов и токсичными газами, образующимися в результате переработки. Замыкают пятерку опасных профессий строители, в легкие которых часто попадают частицы асбеста.

Все, чем приходится дышать представителям этих профессий, совершенно не способствует здоровью легких, особенно в случае экономии на респираторах и средствах очистки воздуха. Кроме риска развития рака, высока вероятность заболеть туберкулезом, хронической болезнью легких или сердечной недостаточностью, пишет «Свободная пресса».