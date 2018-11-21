Ученые рассказали, почему опасно долго спать в выходные дни

Как считают специалисты, разное время пробуждения в выходные и в будние дни отрицательно сказывается на организме. Также сомнологи отмечают, что влиять на здоровье может не только количество, но и качество сна.

Речь идет о так называемом джетлаге - это рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом. По словам ученых, для человеческого организма это то же самое, что перелет в другой часовой пояс, - серьезный стресс. Сотрудники Аризонского университета выяснили, что каждый час разницы в пробуждении на выходных и в будни повышает риск инсультов и инфарктов на 11%, сообщает РИА Новости. Джетлаг может привести к ожирению, головной боли, хронической усталости.

Группой риска можно считать детей и подростков, которые вынуждены недосыпать в будни, что приводит к нарушению пищевых привычек еще на этапе их формирования.