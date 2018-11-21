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Выхаживают даже 500­-граммовых!

21 ноября 2018, 15:09 [«Аргументы Недели. Сахалин», Олег Петров ]

Выхаживают даже 500­-граммовых!

Ещё одна хорошая новость под конец года – в Сахалинской области достигнут один из самых низких показателей младенческой смертности по стране. Он примерно вдвое ниже среднероссийского – 2,4 случая на тысячу родившихся против 5,2 в среднем по России.

Об этом стало известно в ходе мероприятия в областной детской больнице, которое посвятили международному дню недоношенных детей. Медики смогли увидеть своих бывших пациентов и их мам.

­ Я пришла работать в больницу 30 лет назад, тогда дети младше 28 недель практически не выживали, ­ рассказывает заведующая отделением патологии новорождённых областной детской больницы Ольга Тимофеева – В единичных случаях удавалось спасти малышей весом меньше полутора килограммов. Мы стараемся поддерживать связь с родителями малышей, которых выхаживали, ведь эти дети – наши достижения.

Ежегодно в островном регионе около 10­-12 процентов новорожденных появляются на свет раньше срока. Благодаря усилиям врачей и современному оборудованию большинство из них удается спасти. В областном перинатальном центре только с начала этого года дали жизнь 37 малышам с низкой и экстремально низкой массой тела – от 500 до 1500 граммов.

­ При переезде в новое здание перинатального центра мы получили новые кювезы для выхаживания детей, которые родились раньше срока, а также другое необходимое оборудование, ­ отмечает заведующая отделением реанимации перинатального центра Оксана Токмакова. – Мы можем одновременно принимать до 12 ребят, родившихся раньше срока.

­ Мы с дочкой уже месяц здесь, набрали целый килограмм – сейчас весим 2650, ­ рассказала мама юной пациентки перинатального центра Олеся Тишелович. – У меня уже есть двое сыновей, одного я родила в городском роддоме, другого – в областном, но в перинатальном центре мне комфортнее.

В Сахалинской области действует трёхуровневая система оказания акушерско­-гинекологической и неонатальной помощи, в зависимости от степени риска возникновения осложнений во время беременности и при родах. Отмечается положительная динамика кадрового обеспечения службы.

Регулярно обновляется оснащение и отделения патологии новорождённых детской областной больницы. Главная задача сотрудников этой службы не только выходить малышей, но и сделать всё возможное для того, чтобы они выросли здоровыми, сообщает пресс-­служба правительства Сахалинской области.

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