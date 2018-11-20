Травмы, полученные днем, заживают в два раза быстрее

В результате недавних исследований специалисты выявили интересную взаимосвязь. Оказывается, восстановление поврежденной ткани связано с временем суток, когда человек получил травму.

Ученые Кембриджского университета в ходе проведенных тестов установили, что травмы, которые человек "заработал" в ночное время, как правило, заживают в два раза медленнее.

На примере ожогов: если те, кто получил ожог днем, лечились порядка 17 дней, то те, кому не повезло получить травму ночью, проводили в больнице не менее 28 дней.

Все дело в том, что клетки, которые отвечают за процесс заживления ран, зависят от циркадных ритмов. Ранее считалось, что циркадные ритмы влияют только на "биологические часы".