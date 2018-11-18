Названы 6 продуктов, снижающих влечение к противоположному полу

Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны снижать сексуальное влечение. Во избежание проблем с либидо ученые советуют если не исключить, то, по крайней мере, ограничить их потребление.

В число таких продуктов вошли жареные блюда и соевое молоко. Жареная пища для усвоения организмом крайне энергозатратна, соевое молоко может повлиять на гормональный фон.

Также не рекомендуется излишнее потребление молочной продукции, такой как сметана и сыр. Она снижает тонус, затрачивая большое количество ресурсов на усваивание.

В список также вошли алкоголь, фастфуд и вода из-под крана. Алкоголь в малых дозах поможет раскрепоститься, однако злоупотребление спиртосодержащими напитками произведет обратный эффект.

Фастфуд не рекомендуется потреблять чаще трех раз в неделю: жиры, углеводы, а также возможные химикаты, содержащиеся в нем, негативно отразятся на сексуальной жизни.

Вода из-под крана, в свою очередь, опасна для либидо входящими в ее состав веществами, применяемыми для ее очистки. Пользы от них, определенно, не будет, пишут Актуальные новости.