Названы 6 продуктов, снижающих влечение к противоположному полу
18 ноября 2018, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны снижать сексуальное влечение. Во избежание проблем с либидо ученые советуют если не исключить, то, по крайней мере, ограничить их потребление.
В число таких продуктов вошли жареные блюда и соевое молоко. Жареная пища для усвоения организмом крайне энергозатратна, соевое молоко может повлиять на гормональный фон.
Также не рекомендуется излишнее потребление молочной продукции, такой как сметана и сыр. Она снижает тонус, затрачивая большое количество ресурсов на усваивание.
В список также вошли алкоголь, фастфуд и вода из-под крана. Алкоголь в малых дозах поможет раскрепоститься, однако злоупотребление спиртосодержащими напитками произведет обратный эффект.
Фастфуд не рекомендуется потреблять чаще трех раз в неделю: жиры, углеводы, а также возможные химикаты, содержащиеся в нем, негативно отразятся на сексуальной жизни.
Вода из-под крана, в свою очередь, опасна для либидо входящими в ее состав веществами, применяемыми для ее очистки. Пользы от них, определенно, не будет, пишут Актуальные новости.
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