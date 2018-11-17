Диетологи назвали несколько полезных советов обладателям "пивного" живота, благодаря которым можно не только избавиться от жира на талии, но и улучшить свое здоровье. Эксперты настоятельно рекомендуют полностью отказаться от сахара. Без сахара в рационе улучшится обмен веществ и деятельность такого важного органа в организме человека как печень. Ученые: гены влияют на выбор человека между чаем и кофе

Людям с "пузиком" вообще стоит обратить внимание на питание. Желательно придерживаться протеиновой диеты. Продукты с преобладанием белка: постное мясо, рыба, творог и молочные продукты, яйца, фасоль, чечевица, менее калорийные. Если в вашем рационе такие продукты, то вы станете потреблять намного меньше калорий и сбавите вес, - сообщает TopNews.

Диетологи рекомендуют пить зеленый чай, отличающийся высоким содержанием антиоксидантов и веществ, благоприятно влияющих на метаболизме. Но во всем придерживаться меры.

Желательно включить в рацион худеющего клетчатку. Продукты, содержащие клетчатку, насыщают организм на долгое время и благоприятно влияют на работу кишечника. Можно съедать столовую ложку готовой клетчатки, продающейся в аптеке или в магазине, где продается полезная еда.

И самое главное, надо помнить о физической нагрузке. Как советуют медики, выходить из транспорта на одну остановку раньше и пройдите какое-то расстояние пешком. Это лайфак для тех, кто жалуется на сильную занятость. Любое движение - бег, ходьба, особенно на свежем воздухе, способствуют похудению и улучшению самочувствия.