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Советы от экспертов: как избавиться от "пивного" животика
17 ноября 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Диетологи назвали несколько полезных советов обладателям "пивного" живота, благодаря которым можно не только избавиться от жира на талии, но и улучшить свое здоровье. Эксперты настоятельно рекомендуют полностью отказаться от сахара. Без сахара в рационе улучшится обмен веществ и деятельность такого важного органа в организме человека как печень.
Людям с "пузиком" вообще стоит обратить внимание на питание. Желательно придерживаться протеиновой диеты. Продукты с преобладанием белка: постное мясо, рыба, творог и молочные продукты, яйца, фасоль, чечевица, менее калорийные. Если в вашем рационе такие продукты, то вы станете потреблять намного меньше калорий и сбавите вес, - сообщает TopNews.
Диетологи рекомендуют пить зеленый чай, отличающийся высоким содержанием антиоксидантов и веществ, благоприятно влияющих на метаболизме. Но во всем придерживаться меры.
Желательно включить в рацион худеющего клетчатку. Продукты, содержащие клетчатку, насыщают организм на долгое время и благоприятно влияют на работу кишечника. Можно съедать столовую ложку готовой клетчатки, продающейся в аптеке или в магазине, где продается полезная еда.
И самое главное, надо помнить о физической нагрузке. Как советуют медики, выходить из транспорта на одну остановку раньше и пройдите какое-то расстояние пешком. Это лайфак для тех, кто жалуется на сильную занятость. Любое движение - бег, ходьба, особенно на свежем воздухе, способствуют похудению и улучшению самочувствия.
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