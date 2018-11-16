Большие возможности Отрадненского социально-реабилитационного центра

По поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко в Отрадненском районе состоялось выездное совместное заседание комитетов Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам имущественных и земельных отношений и по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма.

На повестке дня – использование имущественного комплекса ГАУ СО КК «Отрадненский социально-оздоровительный центр». Мероприятие провел вице-спикер кубанского парламента Сергей Усенко.

В нем также приняли участие глава муниципалитета Андрей Волненко, его первый заместитель Ольга Акименко, депутаты ЗСК Сергей Орлов и Денис Хмелевской, представители краевого министерства труда и социального развития, администрации Отрадненского района.

Участники осмотрели реабилитационный центр. Создание и развитие таких центров – прямое поручение Президента РФ. Сегодня в крае 15 реабилитационных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но этого явно недостаточно, так как регион занимает третье место в стране по количеству инвалидов. По данным минтруда, на Кубани насчитывается порядка 450 тысяч людей этой категории.

Отрадненский социально-оздоровительный центр откроется в следующем году. Здесь будут оказывать социальные услуги, проводить мероприятия по укреплению здоровья, повышению физической активности, нормализации психологического статуса граждан пожилого возраста, инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

В центре оборудованы помещения для проведения таких процедур, как аромо- и фитотерапия, массаж, ингаляции, электросон, душ «Шарко», лечебная физкультура. Также в центре предполагается использовать минеральные воды из расположенного поблизости источника для питьевого и бальнеологического лечения.

По словам замминистра труда и социального развития Максима Кривоноса, центр сможет принимать до 500 человек ежегодно.

Говорилось и о том, что центр даст району дополнительные рабочие места. По словам его директора Людмилы Кравцовой, здесь будут работать 92 человека. Но уже сейчас на эти вакансии подано 300 заявок.

Также обсуждалась тема обеспечения центра медицинскими кадрами. По словам представителей минтруда, этот вопрос уже практически решен.

- Если здесь будет хороший, квалифицированный медперсонал, то люди сюда потянутся и центр будет развиваться, – отметил вице-спикер ЗСК Сергей Усенко.

В ходе обсуждения Сергей Усенко обратил внимание комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма на необходимость включить в план контрольной деятельности ЗСК на будущий год вопрос о промежуточных

итогах работы реабилитационного центра, предусмотрев изучение и коммерческого использования его возможностей.

- Предлагаю муниципалитету совместно с министерством проработать возможность использования бальнеологических услуг центра жителями и гостями района, а также создание здесь бювета с минеральной водой, – заключил Сергей Усенко.