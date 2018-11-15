Ученые выявили новый метод предсказания преждевременной смерти человека

Американские ученые раскрыли, что наблюдая за скоростью ходьбы человека можно определить риск его преждевременной смерти Исследователи из Университета Южной Калифорнии выявили зависимость состояния здоровья людей от того, с какой скоростью они шагают. Ученые рассказали об эффективном способе защиты от инфарктов

Итоги эксперимента показали, что чем быстрее темп ходьбы у человека, тем он здоровее. По скорости ходьбы можно прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств центральной нервной системы. А по мнению кардиохирургов, метод определения риска ранней смерти по темпу ходьбы можно использовать для выявления пациентов, у которых могут возникнуть осложнения после перенесенной операции на сердце. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на MedicalXpress.

Как заметили эксперты, ускорение шага при ходьбе не способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут стать причиной преждевременной смерти.

Благодаря наблюдению за шагами человека можно только приблизительно определить его биологический возраст. Если человеку становится ходить быстро сложнее, то это первый сигнал о появившихся нарушения в организме.