Десять советов для нормализации давления без таблеток перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения перечислили десять советов, следование которым позволяет снизить артериальное давление надолго и без лекарств. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Канал «Лайфкахер» в «Яндекс. Дзен» пишет, что людям, страдающим гипертонией, необходимо осуществить следующие действия.

1. Избавиться от лишних килограммов

2. Регулярно заниматься спортом

3. Перейти на здоровое питание

4. Хотя бы частично отказаться от соли

5. Ограничить себя в алкоголе

6. Завязать с курением

7. Пить меньше кофе

8. Бороться со стрессом

9. Регулярно измерять давление. Это нужно для того, чтобы понимать, какие изменения в образе жизни помогают справиться с гипертонией.

10. Попросить друзей и родственников о помощи. Это может снизить стресс и упростить борьбу с недугом.