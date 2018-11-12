Медики рассказали, как вести себя метеозависимым людям

Специалисты рассказали о том, как улучшить свое самочувствие в период аномально высокого атмосферного давления. Как оказалось, облегчить жизнь метеозависимых людей могут позитив, чай или кофе.

Обладатель статуса "Московский врач", врач общей практики городской поликлиники №8 Василий Фролов рассказал Агентству "Москва", что в непогоду метеозависимым людям следует высыпаться и избегать физических нагрузок.

Если артериальное давление падает, человек чувствует головокружение, слабость, упадок сил. В таких случаях лучше всего поможет сон, а повысит давление черный кофе или крепкий черный чай.

Людям с повышенным артериальным давлением, напротив, рекомендуют отказаться от напитков вроде кофе или крепкого черного чая. Заменить их следует на всевозможные травяные чаи.

Метеозависимым людям следует избегать нагрузок не только физических, но и эмоциональных, ведь стресс и волнение - не менее важный фактор, который влияет на физическое состояние человека.