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Медики рассказали, как вести себя метеозависимым людям
12 ноября 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты рассказали о том, как улучшить свое самочувствие в период аномально высокого атмосферного давления. Как оказалось, облегчить жизнь метеозависимых людей могут позитив, чай или кофе.
Обладатель статуса "Московский врач", врач общей практики городской поликлиники №8 Василий Фролов рассказал Агентству "Москва", что в непогоду метеозависимым людям следует высыпаться и избегать физических нагрузок.
Если артериальное давление падает, человек чувствует головокружение, слабость, упадок сил. В таких случаях лучше всего поможет сон, а повысит давление черный кофе или крепкий черный чай.
Людям с повышенным артериальным давлением, напротив, рекомендуют отказаться от напитков вроде кофе или крепкого черного чая. Заменить их следует на всевозможные травяные чаи.
Метеозависимым людям следует избегать нагрузок не только физических, но и эмоциональных, ведь стресс и волнение - не менее важный фактор, который влияет на физическое состояние человека.
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