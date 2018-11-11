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Специалисты рассказали, что может предотвратить близорукость у детей
11 ноября 2018, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Дефекты со зрением являются сейчас одной из самых больших проблем. При этом специалисты доказали, что прогулки на свежем воздухе снижают риски развития близорукости у детей на 60%.
Экологическая обстановка является одной из основных причин ухудшения зрения. Например, в Китае, где загрязнение окружающей среды превышает все допустимые нормы, у более 90% молодежи плохое зрение.
Замечено также, что у родившихся в летний период людей в 2 раза чаще появляются признаки близорукости, поскольку они раньше начинают ходить в школу, пишет Naked Science. А те, кто больше времени гуляет и находится под естественным солнечным освещением, меньше подвержены развитию заболевания миопии.
Также влияют на остроту зрения слишком частое использование в раннем возрасте различных мобильных устройств. А на улице нужно смотреть вдаль, охватывать взглядом предметы на разном расстоянии, что очень полезно для поддержания хорошего зрения.
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