Врачи назвали полезные свойства кефира

Специалисты в очередной раз рекомендуют пить кефир, перечисляя 7 полезных свойств напитка, который подходит даже тем, кто не переносит молоко. Он очень благотворно влияет на здоровье и может даже продлить жизнь.

Употребление кефира способствует восстановлению баланса полезных бактерий в кишечной микрофлоре, не дает развиваться гнилостным микроорганизмам.

Так как в кефире содержится много кальция, ногти становятся более крепкими. У детей активируется фаза роста.

Кефир уменьшает уровень холестерина в крови. Регулярное его употребление считается отличной профилактикой колитов и запоров, сообщает "МедикФорум".

В кефире в большом количестве содержится белок, это дает возможность быстро утолить голод и на долгое время человек будет чувствовать себя сытым, и, следовательно, худеет.

Кефир защищает от инфекций. В нем есть около 30-40 штаммов пробиотиков.

Напиток защищает от рака и продлевает, благодаря всем этим своим свойствам, жизнь.