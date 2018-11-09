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Чем может быть опасна минеральная вода
9 ноября 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
Слишком активное потребление минеральной воды может провоцировать проблемы с самочувствием и здоровьем. При этом надо понимать, какая вода вам подходит, а какая принесет вред.
Всю минеральную воду, которую можно купить в магазинах и аптеках, можно разделить на три вида в зависимости от содержания солей.
Столовая минеральная вода содержит не более одного грамма солей на литр. Ее можно употреблять в неограниченных количествах.
В лечебно-столовой минеральной воде концентрация солей достигает 10 граммов на литр. Употреблять ее для приготовления пищи нельзя, пить надо в разумных пределах и уже стоит посоветоваться со специалистом.
Лечебную минеральную воду можно пить только по рекомендации врача. Солей в ней более 10 граммов на литр.
Если эти рекомендации не исполнять, у вас могут возникнуть такие симптомы, как хруст в суставах, бессонница, вялость. Может нарушиться работа желудка, желчного пузыря, почек и мочевого пузыря.
Те, у кого гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, нужно быть особо осторожными и не увлекаться минеральной водой.
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