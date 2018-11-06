Семь медленно убивающих сердце вредных привычек перечислили исследователи

Исследователи назвали семь вредных привычек, которые медленно разрушают сердце человека. Список пагубных пристрастий приведен в материале, который некоторое время назад был опубликован в интернете.

Как пишет сайт fb.ru, отрицательно на здоровье одного из самых главных органов человеческого организма влияет чрезмерное увлечение спиртными напитками, курение, привычка пересаливать еду и любовь к продуктам с высоким содержанием сахара и жиров. Также сердце медленно убивают малоподвижный образ жизни, стрессы и дефицит сна, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появились советы, которые помогают избежать «тихого инфаркта», протекающего без четко выраженных симптомов. Медицинские специалисты, в частности, порекомендовали больше заниматься физкультурой и меньше волноваться.